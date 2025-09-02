SANTA MARINELLA – «Le ultime dichiarazioni del sindaco Tidei sui social confermano quello che temevamo da tempo: il cantiere della piscina comunale rischia di trasformarsi nell’ennesima incompiuta della città». Ad aprire la questione è Stefano Marino, della Lista Civica “Io Amo Santa Marinella”.

«Il sindaco – dice Marino - ha infatti dichiarato che “da mesi abbiamo chiesto alla Città Metropolitana la rescissione del contratto per inadempimento, ma questo ente brancola nel buio. Ci rivolgeremo alla Corte dei Conti e al Tribunale per il risarcimento dei danni”. Una presa d’atto tardiva e grave, che non cambia la sostanza: i cittadini rimangono senza piscina, con un’opera bloccata e con la prospettiva di un contenzioso infinito tra istituzioni, che rischia di farci perdere anni preziosi».

«Ancora una volta i cittadini vengono lasciati al buio – commenta Marino - La verità è che questa amministrazione non è stata in grado di garantire la realizzazione di un’opera attesa da tempo. Invece di scaricare le colpe, il sindaco dovrebbe chiedere scusa ai cittadini e dire chiaramente quanto durerà questo stallo. Se fossimo al governo, avremmo preteso subito tempi certi, convocato un tavolo con tutti i soggetti coinvolti e garantito la massima trasparenza. Santa Marinella non può più permettersi libri dei sogni: servono fatti, subito».

©RIPRODUZIONE RISERVATA