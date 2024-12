SANTA MARINELLA - Piove alla scuola Pirgus, la Lega interroga la giunta Tidei sullo stato della struttura. «In qualità di rappresentanti della Lega Salvini Premier – Santa Marinella, esprimiamo forte preoccupazione a seguito delle segnalazioni ricevute da alcuni genitori riguardanti la Scuola Pirgus. Questi ci hanno riferito di nuove infiltrazioni di acqua all’interno dell’edificio, che si sono verificate con le recenti piogge. In sostanza, ci piove dentro. Questo fatto solleva interrogativi importanti, soprattutto alla luce delle dichiarazioni del sindaco, che più volte ha affermato che i lavori di ristrutturazione e risanamento dell’edificio erano stati completati, risolvendo le problematiche di infiltrazioni che hanno caratterizzato lo scorso anno scolastico. Le infiltrazioni d'acqua non solo compromettono la sicurezza strutturale dell'edificio, ma possono anche causare danni significativi alla salute dei bambini e del personale scolastico, favorendo la proliferazione di muffe e funghi, che possono aggravare problemi respiratori. Inoltre, l'acqua infiltrata può danneggiare impianti elettrici, aumentando il rischio di incidenti». «Ricordiamo, inoltre, - aggiungono gli esponenti della Lega - che sono stati stanziati fondi del Pnrr per l'ammodernamento delle scuole del territorio. Se questi sono i risultati, c’è da essere estremamente preoccupati per l'efficacia dell’utilizzo di queste risorse. Come sempre, siamo e saremo al fianco delle famiglie, offrendo pieno sostegno a chiunque volesse presentare esposti o denunce per tutelare il diritto allo studio dei propri figli e garantire un ambiente sicuro, senza il timore che la pioggia possa rappresentare un pericolo per l'incolumità dei bambini. Chiediamo quindi al sindaco di chiarire al più presto la reale situazione dei lavori alla Scuola Pirgus e invitiamo i consiglieri di opposizione ad approfondire quanto emerso in consiglio comunale, al fine di rassicurare le famiglie e la comunità».

