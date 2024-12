FIUMICINO - Avanza il progetto per la realizzazione di opere antincendio all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, con particolare riferimento alla Pineta Monumentale di Fregene, un patrimonio naturalistico di grande importanza per il territorio. Lo comunica in una nota stampa il Comune di Fiumicino.

Per quanto riguarda i numeri, il progetto, del valore complessivo di 253.913,00 euro è finanziato grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). E’ stato assegnato al Comune di Fiumicino un contributo di 187.506,58, eurodestinato alla realizzazione di un sistema antincendio, all’installazione di un gruppo di pressurizzazione e ad una rete di distribuzione dell’acqua con idranti, a protezione dell’area boscata.

«La realizzazione di queste opere risponde agli obiettivi di tutela ambientale fissati dall’Amministrazione Comunale e costituisce un intervento necessario per la salvaguardia di uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio», dichiara l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa.

«Considerata l’importanza di procedere celermente con l’affidamento dei lavori entro l’anno, - aggiugne l’assessore Stefano Costa - l’Amministrazione ha approvato una variazione al bilancio 2024, che permetterà di velocizzare le procedure di gara e l’avvio delle attività».