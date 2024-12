TARQUINIA - Storia a lieto fine. Questo piccolo falco più precisamente "Gheppio" non in grado di volare, è stato trovato smarrito al centro storico di Tarquinia da Paolo Cancedda, che dopo aver contattato altri enti senza risposta, si è rvolto all’Aeopc per recuperarlo.

«Subito con i volontari Aeopc lo abbiamo preso e custodito - spiega Alessandro Sacripanti - Lo abbiamo consegnato ai Guardiaparco della Riserva Naturale del Lago di Vico, che se ne prenderanno cura».

