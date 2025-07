TARQUINIA - In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento, il Tibidabo Beach di Tarquinia Lido ospiterà l’evento “Piccoli guardaspiaggia”, un’iniziativa educativa e aperta a tutti, promossa nell’ambito della campagna nazionale “Per evitare un mare di guai” dal Sindacato Italiano Balneari (Sib).

A partire dalle ore 11, i bambini diventeranno per un giorno ambasciatori della sicurezza in mare, attraverso giochi, attività didattiche e dimostrazioni pratiche, realizzate in collaborazione con Lifeguard Italia. Sarà un'occasione importante per sensibilizzare i più piccoli (e le loro famiglie) all’importanza della prevenzione e delle buone pratiche da adottare in spiaggia e in acqua. L’iniziativa mira a diffondere, in modo semplice e coinvolgente, i principi fondamentali della sicurezza balneare: riconoscere i pericoli, rispettare le regole, affidarsi al lavoro dei bagnini e dei soccorritori. «L’evento - spiega Marzia Marzoli presidente Sib Lazio - è gratuito e aperto a tutti, e rappresenta un esempio virtuoso di educazione alla sicurezza, integrata all’interno dell’esperienza estiva sul litorale tarquiniese. Per questa prima edizione sono stati invitati anche il sindaco di Tarquinia e la Capitaneria di porto, per condividere un momento simbolico dedicato alla tutela della vita in mare, con i bambini protagonisti».

