CIVITAVECCHIA – Un atto di violenza, al suono di una delle primissime campanelle del nuovo anno scolastico. Un pestaggio da parte del branco, di cui a quanto pare facevano parte anche diverse ragazze. L’episodio sarebbe avvenuto ieri, all’uscita di scuola, fuori l’istituto Stendhal. Ancora da chiarire i contorni della vicenda. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri e, in ausilio, una volante del commissariato di Polizia, oltre all’ambulanza che ha trasferito il ragazzo, vittima del pestaggio, all’ospedale. La vittima dell’aggressione è un ragazzino di circa 15 anni, che sarebbe stato accerchiato e malmenato da diversi alunni, fuori l’istituto. A quanto pare, alla base della violenza, ci potrebbero essere problemi sentimentali ma anche questo è ancora da chiarire, con i militari impegnati ad ascoltare testimoni e i diretti interessati per cercare di capire cosa possa aver spinto il gruppo ad accanirsi contro il ragazzo, spedendolo in ospedale.

