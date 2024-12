Piano eliminazione barriere architettoniche (Peba), online avviso pubblico con allegato il questionario per la partecipazione all'indagine conoscitiva necessaria al processo di aggiornamento del documento. Si tratta di un avviso aperto a tutte le associazioni, a tutte le categorie professionali (ordine degli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali), alle associazioni di categoria, datoriali e non, e, in generale, a tutte le categorie interessate ad avere una città sempre più inclusiva, tale da accrescerne il comfort, ampliandone l'accessibilità. «Prosegue il percorso per la realizzazione del Piano eliminazione barriere architettoniche – sottolinea la sindaca Chiara Frontini -. È stato pubblicato proprio in questi giorni il questionario destinato a tutti i cittadini, a tutte le associazioni e a tutti gli enti per modificare e/o integrare l'importante documento. Confidiamo nella partecipazione attiva della popolazione affiché si giunga a un piano il più condiviso possibile, indispensabile per il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità». «Questa indagine conoscitiva è assolutamente necessaria per il processo di aggiornamento del P.E.B.A. – ha aggiunto l'assessore all'accessibilità degli spazi, all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'accessibilità del patrimonio culturale Emanuele Aronne –. Obiettivo primario dell'avviso e della compilazione del questionario è quello di rendere gli spazi e gli edifici pubblici accessibili a tutti i cittadini. È importante il contributo di tutti, indipendentemente dalle abilità di ognuno». È possibile inoltrare tutte le segnalazioni utili alla modifica/integrazione del P.E.B.A., in base alle indicazioni riportate nell'avviso. I contributi qualificati, ovvero segnalazioni, osservazioni, report, prodotti in forma discorsiva, fotografica, documentale ecc. potranno essere inviati via pec all’indirizzo protocollo@pec.comuneviterbo.it entro il prossimo 5 luglio, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio (avvenuta lo scorso 6 maggio). Questo il link diretto al questionario https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=9775245&DOCORE_versione=1&FNSTR=QENGTIQKWOVM.PQF&DB_NAME=wt00033418&ContestoChk=ME

La versione integrale dell'avviso (con il questionario allegato) è consultabile sulla home page del sito istituzionale www.comune.viterbo.it.

