MONTALTO DI CASTRO - È morto schiacciato dal peso del trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato investendolo.

Per Domenico Gregori, 55 anni, non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi in un’azienda agricola di Pescia Romana.

Per cause in corso d’accertamento il trattore si è capovolto all’improvviso e l’uomo vi è rimasto sotto. Inutili sono valsi i soccorsi.

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Pare che nel momento dell’incidente Gregori fosse solo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso. Sono interventi anche gli operatori dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della Asl.

La procura di Civitavecchia ha disposto il sequestro del mezzo mentre la salma, a disposizione del magistrato, è stata trasferita al cimitero del Verano a Roma.

Nelle prossime ore il pm deciderà se disporre o meno l’autopsia.

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 novembre, in un'azienda agricola nella frazione di Montalto di Castro.

Domenico Gregori era di Pescia Romana. Nella zona era molto conosciuto, stimato e benvoluto.

La notizia della sua morte ha suscitato molta commozione da queste parti.

Lascia una moglie e tre figli.