MONTALTO – Addio al “cavaliere nero” di Pescia Romana. Il noto motociclista amante delle Harley Davidson, Andrea Bandiera, si è spento ieri a soli 53 anni dopo una grave malattia.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte dei numerosi amici di Tarquinia e di Montalto di Castro, compagni di avventure in moto per le strade della Maremma e di tutta Italia.

Oggi pomeriggio si sono svolti i funerali presso la chiesa di San Giuseppe operaio, a Pescia Romana, frazione del comune di Montalto di Castro. Nonostante il fisico possente, Andrea Bandiera era considerato da tutti un “gigante buono”, sempre allegro e amante della vita, anche se con lui la vita non era stata altrettanto gentile: aveva perso un fratello in giovanissima età.

Tra i numerosi messaggi di cordoglio per la perdita di Andrea Bandiera c’è anche quello della Asd Nuova Pescia Romana 2004 che ha annunciato che la Sagra del melone a Pescia Romana in questi giorni si farà regolarmente, ma senza musica, in “segno di rispetto per il lutto che ha colpito la nostra comunità. Grazie per la vostra comprensione e solidarietà in questo momento difficile”.

“Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Ulisse Bandiera per la dolorosa perdita del caro fratello Andrea. In questo difficile momento, i nostri pensieri e il nostro affetto sono con voi. Andrea ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Che il ricordo dei momenti felici passati insieme possa essere di conforto in questi giorni di dolore”.

L’amico Mario Gallerani lo ricorda come una “persona buona, sempre con il sorriso>. Un sorriso che lascia un vuoto nel cuore di molti.

