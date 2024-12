LADISPOLI - «L’acqua esce inesorabilmente da mesi. Ricordo che già ad agosto questa parte di strada era conciata così». Massimo, residente, punta l’indice contro la falla che si riapre continuamente all’incrocio tra via Napoli e via Flavia. Una perdita idrica che è stata riparata almeno tre volte in questi mesi, seppure in colpevole ritardo. L’acqua sgorga per settimane prima che poi effettivamente gli operai ci mettano mano. E dopo l’ultima riparazione avvenuta due settimane fa, da giorni una nuova “sorpresa” per gli abitanti e gli automobilisti che ci finiscono sopra rischiando di spaccare pneumatici e sospensioni perché inizia anche a sfaldarsi la pavimentazione. Quindi, oltre ai consumi idrici dispersi, c’è il discorso dell’asfalto che si sbriciola col passare del tempo. Non è chiaro cosa accade ogni volta ma le perdite sono ormai ad ogni angolo del centro urbano. In via Cagliari, via Milazzo, via La Spezia e via Mosca nel quartiere residenziale Cerreto.

Un netto peggioramento dopo il passaggio di consegne dalla Flavia Servizi ad Acea. I ladispolani chiedono spiegazioni ma si trovano davanti a un muro e l’amministrazione comunale stenta a prendere una posizione forte su questo argomento.

