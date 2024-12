LADISPOLI – «L’acqua scorre da sabato senza che nessuno faccia nulla, tanto pagherà la collettività». La signora Laura ma anche tanti altri residenti della zona evidenziano la perdita idrica in via Milazzo. Da oltre 48 ore si è creata una voragine sulla pavimentazione stradale senza che sia avvenuta la riparazione. Mentre, è il caso degli abitanti dei Monteroni, l’acqua non esce dai rubinetti. Insomma, due disagi diversi ma molto sentiti dalla popolazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA