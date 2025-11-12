LADISPOLI – Perde il portafogli al mercato. Se ne accorge quando si presenta alla cassa del bancone per pagare la merce. È lì che entra nel panico Noemi, giovane ladispolana, pensando di averlo smarrito da qualche parte. C’è chi, invece, la mette in guardia su un possibile furto, visto e considerato anche i precedenti borseggi nell’area. Ma non è così. «Proprio mentre dicevano che qualcuno me l’avesse rubato – scrive pubblicamente sui social Noemi - è arrivato un ragazzo egiziano, che parla poco italiano, e mi chiede il mio nome. Tira fuori il mio portafoglio: intatto, con tutto dentro. Lo aveva trovato e mi stava cercando tra la gente». La giovane resta di stucco. «La sua gentilezza mi ha colpita profondamente – prosegue - spesso abbiamo pregiudizi verso gli stranieri, e invece proprio lui mi ha aiutata mentre altri distoglievano lo sguardo. Non ha voluto nulla in cambio, gli ho offerto soldi, un caffè, qualsiasi cosa per ricambiare il suo gesto, ma voleva solo che mettessi il mio numero nel portafoglio per il futuro. A lui va tutta la mia gratitudine. Oggi il suo gesto ha reso il mondo un po’ più bello».