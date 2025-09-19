CERVETERI - Un grande dolore e un grande vuoto si percepisce in questi giorni nel cuore della città etrusca che dice addio a Roberto Mecozzi. «Un uomo, un padre, un marito, una persona che se ci stavi insieme mezz’ora ridevi per un’ora. Simpatico, ironico sempre disponibile», scrivono i consiglieri comunali Lamberto Ramazzotti e Gianluca Paolacci. Roberto se n’è andato a 64 anni davanti al parco della Rimembranza in pieno centro. A nulla purtroppo sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. «Parliamo di una di quelle persone – è il ricordo sempre di Lamberto Ramazzotti e Gianluca Paolacci - che le definisci una bella persona. Se ne è andato lasciando tanta tristezza e tanto vuoto nei cuori dei suoi paesani. Una parola di merito va a tutte le persone dell’Ares 118 che hanno provato per più di un’ora. Hanno messo in campo tutta la loro professionalità e la loro umanità. Hanno provato il tutto per tutto. Solo quando non c’era più speranza, grondanti di sudore, hanno smesso le loro manovre per salvare una vita. Grazie a questi ragazzi che hanno provato a tenere in vita Roberto. Ciao Pisolino. Mancherai a tutta Cerveteri. Riposa in pace». Il rito funebre si terrà domani mattina alle 11.30 a Cerveteri presso la parrocchia Santa Maria Maggiore. Tantissimi messaggi di cordoglio e affetto in queste ore per Roberto.

