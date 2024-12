CERVETERI – È entrato nel market gettando la benzina addosso al proprietario del Bangladesh per mettere a segno una rapina. Bruttissimo episodio a Cerveteri, in via Fontana Morella, e il protagonista al negativo è un ragazzino di 15 anni, arrestato dalla Polizia di Stato subito dopo il fatto. È stato il personale del Commissariato di Ladispoli libero dal servizio ad intervenire presso un mini market gestito da un asiatico vittima della tentata rapina. L'agente, mentre conduceva la propria auto, aveva notato un giovane vestito di nero con cappuccio e passamontagna attraversargli repentinamente la strada, mentre dal negozio il gestore gridava sulla porta indicandolo. Secondo quanto ricostruito, il poliziotto si è prima sincerato delle condizioni di salute della vittima, apprendendo che era stato cosparso di benzina gettatagli addosso dal giovane con una tanica, e che sotto la minaccia di incendiarlo gli aveva chiesto il denaro della cassa. Alla reazione dell'uomo che aveva preso un bastone, il ragazzo si è dato alla fuga. L’agente si è messo ad inseguirlo accorgendosi che aveva un complice: è riuscito a bloccare uno dei due, risultato essere l'autore della tentata rapina. Odorava ancora di benzina quando è stato arrestato. Nel suo zaino c’era il passamontagna e un coltello di grosse dimensioni. Ad ultimate formalità il giovane risultato essere di Cerveteri, di famiglia già nota per pregiudizi penali, avendo appena 15 anni, è stato associato al carcere di Napoli su disposizione del Tribunale per i minorenni. Sono in corso indagini per identificare il suo complice.