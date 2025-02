CINQUANTADUE pellegrini in cammino sulla Via Francigena a Viterbo per rendere omaggio alla ferula papale. Il numeroso gruppo, proveniente da Padova, è arrivato lo scorso lunedì mattina nella città dei papi.

Ad accogliere i pellegrini a Palazzo dei Priori è stata la consigliera comunale delegata alla promozione della Via Francigena e Giubileo Alessandra Croci che ha mostrato loro la ferula e illustrato la storia dell'importante simbolo giubilare, realizzato con il legno dei castagni dei monti cimini e i chiodi dei barconi di Lampedusa.

La consigliera Croci ha poi accompagnato i pellegrini all'Ufficio Turistico comunale in piazza Martiri d'Ungheria per il timbro sulla loro credenziale. Tre i timbri per la precisione, tra cui quello speciale dedicato all’anno giubilare.

«E’ sempre bello accogliere pellegrini in cammino – spiega la consigliera delegata Croci -, ma mi fa ulteriormente piacere accogliere pellegrini giunti nella nostra città appositamente per vedere e rendere omaggio alla ferula papale, come in questo caso. Se ne parla e si sta facendo conoscere - aggiunge Croci - anche al di fuori dei nostri confini regionali il cammino silenzioso della ferula papale. Un simbolo che attraverso le benedizioni impartite dai sacerdoti dei luoghi attraversati si sta caricando sempre di più del dolore e delle speranze delle tante persone che partecipano ai cammini e delle altre che ci accolgono nei vari territori lungo il percorso», conclude la consigliera.

Il gruppo, guidato da Don Luigi Turato, dell'unità pastorale di Vigonza (PD) comprendente quattro parrocchie, e da Paolo Peron, sta proseguendo il suo cammino alla volta di Roma.

