CIVITAVECCHIA – Ancora gran lavoro per i Vigili del fuoco. Dopo l’intervento di questa notte a piazza Verdi, infatti, gli uomini della caserma Bonifazi si sono portati, attorno alle 10 con l'equipaggio della 17A e autobotte AB17, al molo 25 del porto di Civitavecchia per l’incendio macchina operatrice. Per cause in corso di accertamento una pala meccanica atta alla movimentazione di cippato di legno si è incendiata. L'equipaggio della 17A giunto tempestivamente sul posto ha subito cominciato l'opera di estinzione delle fiamme, operando congiuntamente su più fronti in simbiosi con l'equipaggio dell'autobotte AB17.



Una volta abbassata la mole delle fiamme, il ROS, responsabile delle Operazioni di Spegnimento ha optato per l'utilizzo di termocamere in modo da monitorare costantemente la temperatura della macchina operatrice. La rapidità di spegnimento ha evitato che l'incendio si propagasse al materiale stoccato nelle vicinanze. Non si sono registrati feriti.