CERVETERI – Passi carrabili “fantasma”, in pratica senza il numero della concessione del comune. Ne è pieno in centro e in periferia di questi cartelli “fai da te” che fanno desistere l’automobilista al parcheggio quando invece potrebbe tranquillamente farlo. Per questo motivo si attiva il gruppo locale di Italia Viva chiedendo accertamenti anche tramite la Polizia municipale. «Posizionare i cartelli senza il numero dell’autorizzazione – precisano gli attivisti renziani - oltre che un’azione da furbetti è soprattutto ingiusta in quanto il cittadino compie un atto contrario ai regolamenti comunale. Infine si deve rispetto verso quei cittadini che hanno seguito le regole e pagano regolarmente la tassa sui passo carrabile: loro possono chiedere eventualmente la rimozione di una vettura che ostruisce il passaggio».

Italia Viva chiede controlli e una mappatura chiara. «Quando il comune avrà finito con feste e sagre sarebbe a nostro avviso opportuno occuparsi della gestione della cittadina, facendo rispettare i regolamenti oppure cambiarli».

Italia Viva in sostanza invoca una pianificazione di una mappatura della segnaletica e vorrebbe che la giunta Gubetti si rivolgesse agli uffici competenti affinché venga inviata, agli espositori di cartelli senza numero di concessione, una comunicazione ricordando la procedura esatta da compiere per mettersi in regola. «Sarebbe un primo segnale concreto al rispetto delle regole: potremmo avere due vantaggi: entrate suppletive per il comune e soprattutto un segnale di serietà organizzativa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA