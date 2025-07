FIUMICINO - Nella giornata di oggi, il Capitano di Vascello (CP) Silvestro Girgenti lascerà l'incarico di Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Roma al Capitano di Vascello (CP) Emilio Casale, già Vice Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste con sede a Roma.

Il passaggio ufficiale delle consegne, sarà l'occasione per condividere l'intenso bilancio del periodo svolto alla guida della Guardia Costiera capitolina, dedicato al servizio della collettività e dell’utenza marittima e portuale.

Il Comandante Silvestro Girgenti, destinato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saluterà il personale militare e civile nel corso della Cerimonia del passaggio di consegne che si svolgeràalle ore 19 nel piazzale della Capitaneria di Porto di Roma - Fiumicino, alla presenza delle Autorità Civili, Religiose e Militari.

In occasione del passaggio di consegne al vertice della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, il Sindaco Mario Baccini esprime un sentito ringraziamento al Capitano di Vascello Silvestro Girgenti, in uscita dal comando, e rivolge un augurio di buon lavoro al suo successore, Emilio Casale. «Un sentito ringraziamento al CV Silvestro Girgenti per il lavoro svolto in questo anno, durante il quale si è distinto per indiscussa competenza, senso del dovere e spirito di collaborazione. - dichiara il Primo Cittadino - La sua presenza sul territorio ha garantito un dialogo costante con le istituzioni. A nome mio e della città che con orgoglio rappresento, rivolgo al CV Girgenti i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera e per le sfide professionali che lo attendono. Do il benvenuto al nuovo Comandante Emilio Casale, con l’auspicio di continuare insieme un percorso di cooperazione attiva. Sono certo che, sotto la sua guida, proseguiremo nel rafforzare le sinergie istituzionali a tutela del nostro prezioso patrimonio costiero e marittimo». Per permettere il regolare svolgimento della cerimonia verrà istituita a seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, ad esclusione dei veicoli di servizio della Capitaneria di Porto, delle forze dell’ordine e dei partecipanti all’evento: istituzione di Divieto di sosta con rimozione forzata in tutti gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in tutto il perimetro della Caserma della Capitaneria di Porto a partire dal civico 37 di Viale Traiano e di tutte le vie perimetrali (Via Pammacchio, Via Cavriani lato CP e Via Arsia), il giorno 17 luglio 2025, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e comunque fino a cessate esigenze.

