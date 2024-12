S. MARINELLA - Iniziato ieri mattina con un incontro ospitato nell’aula consiliare, il primo corso gratuito per conseguire la qualifica di operatore socio sanitario. “Siamo il primo Comune del territorio, che ha organizzato questa iniziativa che rappresenta una grande opportunità per seguire a costo zero un corso di specializzazione professionale che faciliterà l’ingresso nel mondo del lavoro per molte persone oggi disoccupate – ha detto nel suo intervento il sindaco di Pietro Tidei rivolgendosi ai numeri allievi del percorso di formazione che hanno preso parte alla prima lezione introduttiva. Presente anche l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio che ha seguito in prima persona questa iniziativa di contrasto alla disoccupazione. “Come amministrazione ci siamo impegnati nel promuovere questo corso - ha proseguito Tidei - per andare incontro alle esigenze di molti concittadini, uomini e donne che altrimenti avrebbero avuto difficoltà a spostarsi in altre città e a spendere cifre che si aggirano anche intorno ai duemila euro, per ottenere la qualifica di Oss. Una volta che avranno superato l’esame finale, siamo certi che tutti i nuovi, futuri operatori socio sanitari, non avranno difficoltà a trovare un impiego anche stabile presso case di cura, ospedali e residenze per anziani”.