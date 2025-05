CIVITAVECCHIA – È ufficialmente partita a pieno regime la stagione degli incendi di sterpaglie per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia. Nella giornata di oggi i pompieri del distaccamento Bonifazi sono stati impegnati in due distinti e delicati interventi, riuscendo con professionalità e rapidità a scongiurare conseguenze ben più gravi.

Il primo allarme è scattato alle ore 12 in via della Scaglia, dove circa tre ettari di vegetazione hanno preso fuoco, alimentati dalle alte temperature e dal vento. Grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state prontamente arginate, impedendo che potessero minacciare le abitazioni adiacenti. L'operazione si è conclusa senza danni a persone o strutture.

Poche ore dopo, intorno alle 15.30, una nuova emergenza ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco in via Massimo D'Azeglio, nella zona del Padel Village. Sul posto sono accorsi i mezzi 17A e l'autobotte AB17. Anche in questo caso, il tempestivo lavoro di contenimento ha permesso di domare le fiamme prima che potessero raggiungere il vicino parco auto e l’impianto sportivo. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

La prontezza degli uomini della Bonifazi ha permesso di gestire con efficacia una giornata complessa, segno evidente che la stagione estiva – da sempre critica per gli incendi di sterpaglie – è entrata nel vivo.

Le autorità raccomandano massima attenzione e invitano i cittadini a segnalare tempestivamente ogni focolaio o situazione di potenziale pericolo.