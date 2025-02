FIUMICINO - Fiumicino si mobilita per difendere il proprio territorio dal degrado con #iononsporcofiumicino, una campagna di sensibilizzazione promossa dall'assessore all'Ambiente, Stefano Costa. L'iniziativa mira a coinvolgere tutta la cittadinanza nella tutela del decoro urbano, diffondendo un messaggio chiaro: il rispetto degli spazi pubblici è una responsabilità collettiva.

«Invito tutti i cittadini, commercianti, istituzioni e associazioni a partecipare attivamente a questa campagna", ha dichiarato Costa. "La prima azione concreta che propongo è la condivisione del messaggio #iononsporcofiumicino sui propri canali social e sulle immagini dei profili personali. Un gesto simbolico, ma potente, per ribadire l'importanza del rispetto per l'ambiente urbano».

Oltre alla comunicazione digitale, l'assessore ha annunciato che si sta lavorando a strumenti che possano facilitare la segnalazione di situazioni di degrado senza cadere nella delazione, promuovendo invece una partecipazione attiva e responsabile. «L'obiettivo è creare una comunità consapevole del valore del bello, del pulito e del rispetto della cosa pubblica», ha aggiunto Costa.

Un altro aspetto fondamentale della campagna sarà il coinvolgimento delle scuole, con progetti educativi volti a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del rispetto per l’ambiente. "I ragazzi di oggi sono gli adulti di domani, ed è essenziale trasmettere loro i valori della cura degli spazi comuni sin dalla giovane età. Per questo stiamo valutando l’organizzazione di incontri nelle scuole, laboratori didattici e giornate di pulizia collettiva", ha spiegato Costa.

«Una volta si chiamava educazione civica - ha concluso l'assessore - oggi si traduce in un impegno concreto per restituire a Fiumicino un’immagine più decorosa e vivibile. Chiunque voglia contribuire può aderire alla campagna e diffondere il messaggio, perché una città pulita è un bene di tutti». Per ulteriori informazioni o per segnalare situazioni di degrado, è possibile contattare l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Fiumicino all'indirizzo email: assessorato.ambiente@comune.fiumicino.rm.it.