FIUMICINO - «Ringraziamo il presidente del Consiglio Comunale per aver accolto la nostra richiesta».

Così, Federica Cerulli, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, a nome di tutto il gruppo consiliare, esprime soddisfazione per l’accoglimento della proposta avanzata dal suo gruppo politico, per l’istituzione di una Commissione sulle Pari Opportunità.

Questa Commissione nasce con l’obiettivo di tutelare i diritti dei cittadini nel rispetto dei valori fondanti della nostra comunità, quali il merito, la libertà individuale e la giustizia sociale».

L’iniziativa del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia intende promuovere un modello di pari opportunità basato sulla valorizzazione del talento e del merito personale, superando la logica delle quote o di privilegi imposti per legge.

«Particolare attenzione sarà dedicata alle donne, che rappresentano una risorsa centrale per la nostra società. Vogliamo garantire loro il giusto riconoscimento nel mondo del lavoro, supportando la conciliazione tra vita privata e professionale, e combattere con fermezza ogni forma di discriminazione o violenza.

Le donne meritano di essere tutelate senza ricorrere a misure che rischino di svilirne capacità e merito.”

«La nostra visione di pari opportunità si basa sulla rimozione degli ostacoli che impediscono ai singoli cittadini di esprimere appieno il proprio potenziale, con particolare attenzione alle realtà che troppo spesso sono lasciate ai margini del dibattito pubblico, come la difesa della famiglia tradizionale e il rispetto delle differenze culturali e territoriali».

Anche Patrizia Fata, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, ha commentato la volontà di istituire la Commissione: “Le pari opportunità non dovrebbero essere solo un principio, ma una realtà che guida ogni aspetto della nostra società.

Ogni persona, indipendentemente dal fatto di essere uomo o donna o di avere o meno una disabilità o una condizione sociale svantaggiata merita le stesse possibilità di crescita, successo e realizzazione. Solo quando riusciremo a garantire pari opportunità a tutti, potremo davvero costruire una società più giusta, equa e prosperosa per tutti».

Federica Cerulli ha sottolineato che il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia intende lavorare per costruire una comunità coesa, in cui il rispetto dei diritti e dei doveri sia un pilastro per lo sviluppo sociale.

«Non accetteremo derive ideologiche che rischiano di compromettere la coesione sociale. Il nostro impegno è volto a promuovere la parità senza favorire discriminazioni al contrario, garantendo equità a tutti i cittadini».

Conclude Federica Cerulli: «Questo è solo il primo passo di un lavoro che porteremo avanti con determinazione, fedeli ai nostri valori e aperti al confronto costruttivo per il bene della nostra comunità».