TARQUINIA - La buona sanità può e deve fare notizia. Il buon lavoro del personale sanitario, sotto il profilo professionale ma anche umano, è motivo di orgoglio per una comunità ed anche per un presidio ospedaliero che si arricchisce della fiducia costante e rinnovata dei pazienti. E per questo può e deve essere raccontata. Ed è con questo spirito che il signor Zampetta rivolge un plauso a tutto il personale dell’ospedale di Tarquinia ed in particolare del reparto di Medicina.

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento al reparto di Medicina dell’ospedale di Tarquinia - afferma Eraldo Zampetta - Il personale non lascia mai soli i pazienti, dimostrando ogni giorno grande umanità, professionalità e dedizione. Medici, infermieri e Oss, anche i più giovani, si sono sempre mostrati attenti, disponibili e competenti. Voglio dare pieno sostegno a tutto il personale che lavora instancabilmente, spesso in condizioni difficili, ma sempre con il sorriso e un’attenzione speciale verso ogni persona». «Si parla troppo spesso solo degli aspetti negativi - sottolinea Eraldo Zampetta - è invece fondamentale dare voce anche alle esperienze positive e riconoscere il valore di chi, come loro, fa davvero la differenza. Grazie di cuore».

