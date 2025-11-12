CERVETERI – Il cantiere è ufficialmente partito. Il terzo asilo nido di proprietà comunale sorgerà in via Passo di Palo. L’intervento, dal valore complessivo di un milione e 440mila euro, è stato finanziato interamente con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Come anticipato la scorsa settimana, la nuova struttura potrà accogliere 60 bambini, portando così a 130 i posti complessivi disponibili nelle strutture pubbliche dedicate alla prima infanzia, insieme al nido “Gino Strada” di via Salvatore Ferretti (30 posti) e al nuovo asilo di Cerenova (40 posti), ormai in fase di ultimazione. «L’avvio del cantiere del terzo asilo nido comunale rappresenta un traguardo importante per la nostra città – dichiara la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti –. Dopo il nido “Gino Strada” e la struttura di Cerenova, vedere partire anche questo intervento significa aver dato continuità a un progetto di crescita e di sostegno concreto alle famiglie. Un obiettivo raggiunto grazie a un grande lavoro di squadra e alla capacità del nostro Comune di intercettare e utilizzare al meglio i fondi Pnrr, senza pesare sul bilancio comunale, per una città che guarda al futuro e crea opportunità». Soddisfatto anche l’assessore ai Lavori pubblici. «Questo nuovo nido – aggiunge Mateo Luchetti - sarà una struttura moderna, sostenibile e accogliente, progettata per rispondere alle esigenze dei più piccoli e delle loro famiglie. L’amministrazione comunale sta investendo con decisione nel futuro della città, potenziando i servizi educativi e migliorando la qualità degli spazi pubblici. Ringrazio il dirigente Fabrizio Bettoni, il funzionario Flavio Nunnari e tutto il personale dell’ufficio Lavori Pubblici, per l’instancabile lavoro svolto nel seguire l’iter tecnico e amministrativo che ha portato all’avvio anche di questo cantiere».

©RIPRODUZIONE RISERVATA