TARQUINIA - In occasione della festa della Repubblica è stata consegnata questa mattina a Viterbo, in piazza dei Caduti, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica al maggiore Davide Francesco Ricciardi.

La consegna è avvenuta per mano del prefetto di Viterbo Antonio Cananà, alla presenza del sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi e del procuratore capo di Viterbo Paolo Auriemma.

Il maggiore Davide Francesco Ricciardi, dopo aver frequentato il 187° Corso dell’Accademia Militare di Modena, ha prestato servizio presso l’11° Reggimento Trasmissioni di Civitavecchia, partecipando a numerose operazioni fuori area, tra le quali K-For in Kosovo 2015, Unifil in Libano (2012 e 2014), Missione Bilaterale di Supporto in Niger (2021) e nell’ambito della Task Froce Takuba a Mali (2021).

È stato inoltre comandante della Joint Task Force C4 nell’ambito dell’Operazione Naxos in occasione del Summit G7 a Taormina (2017) e vice comandante del sottosettore Sicilia Occidentale nell’Operazione Strade Sicure (2013).

È laureato col massimo dei voti in Scienze Strategiche e in Giurisprudenza e ha conseguito alcuni titoli accademici post laurea tra cui il Master di secondo livello in diritto internazionale dei conflitti armati presso l’Università degli Studi di Torino e il Master di secondo livello in Cybersecurity presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.

Attualmente ricopre l’incarico di capo sezione Requisiti di sicurezza dei Sistemi presso lo Stato Maggiore dell’Esercito in Roma.

