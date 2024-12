TARQUINIA - Torna in carcere con uno sconto di pena di tre anni Claudio Cesaris. Ieri mattina al processo bis, la Corte d’Appello di Roma ha accolto la richiesta di concordato.

Dovrà quindi scontare una pena di 21 anni e mezzo di reclusione l’ex tecnico di laboratorio reo confesso per l’omicidio del professore di Tarquinia Dario Angeletti, biologo marino dell’Università della Tuscia di Viterbo, freddato il 7 dicembre 2021 con due colpi di pistola mentre si trovava nella sua macchina al parcheggio delle Saline di Tarquinia.

Il movente, come si ricorderà, sarebbe stato la gelosia e il rancore maturato verso l’uomo che avrebbe conquistato l’amicizia della sua ex amante, una giovane ricercatrice che Cesaris aveva seguito da Pavia a San Martino al Cimino quando la 40enne si trasferì nel Viterbese, dopo aver vinto il concorso all’Ateneo della Tuscia. La loro relazione era già finita, ma Cesaris, oggi 70enne, non si dava per vinto.

La Corte d’Appello ha lasciato inalterate le statuizioni civili disposte dalla Corte d’Assise di Roma nel maggio 2023, vale a dire il risarcimento, da quantificare in sede civile ai familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Rodolfo Bentivoglio, con una provvisionale di 600mila euro per la moglie di Angeletti e di 140mila euro per le due sorelle, 70mila ciascuna, e 25mila euro per la parte civile dell’Ateneo.

Con la decadenza dell’attuale misura cautelare dei domiciliari in casa della sorella per motivi di salute, ora potrebbero riaprirsi le porte del carcere per l’ex tecnico, difeso dagli avvocati Michele Passione di Firenze e Alessandro De Federici di Roma in quali in un secondo momento potranno presentare al tribunale di sorveglianza l’ eventuale richiesta per una misura meno afflittiva.

Quasi un anno fa la Corte d’Assise del Tribunale di Roma aveva condannato in primo grado Cesaris a 25 anni e due mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. L’ex tecnico di laboratorio, da diversi anni in pensione, era stato anche interdetto a vita dai pubblici uffici.

