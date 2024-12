FIUMICINO – Completata la fornitura e l’installazione di 576 nuovi ossari, realizzati dall’assessorato ai Lavori pubblici, con materiali di alta qualità e progettati per garantire durabilità e sicurezza.

Di questi, 144 sono posizionati nel cimitero di Fiumicino, mentre 432 nel Cimitero di Palidoro. §

«Un passo significativo per migliorare la qualità dei servizi cimiteriali, rispondendo così alle esigenze delle famiglie», ha detto l’assessore ai servizi cimiteriali, Monica Picca.

«Continueremo ad investire nella cura e nella manutenzione dei cimiteri comunali per fornire sempre un ambiente rispettoso e dignitoso a coloro che desiderano onorare la memoria dei propri cari», ha aggiunto l'assessore ai Lavori pubblici, Giovanna Onorati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA