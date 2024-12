Un 72enne di Monterosi dovrà scontare ai domiciliari una condanna a 5 anni e 8 mesi per droga. Nei giorni scorsi, infatti, i carabinieri gli hanno notificato il provvedimento di detenzione domiciliare con cui l’autorità giudiziaria di Viterbo ha disposto l’esecuzione della pena della reclusione di 5 anni, 8 mesi e 6 giorni di reclusione, oltre a una multa di 28.000 euro. Il condannato era stato arrestato nel 2021 dai carabinieri del Nor della compagnia di Civita Castellana per detenzione di 1 chilo di cocaina, 190 chili tra hashish e marijuana, nonché per possesso di una pistola, segni distintivi in uso ai corpi di polizia e di armi artigianali realizzate dallo stesso. “L'operazione, che si inserisce in un contesto più ampio dell’azione di prevenzione e repressione dei reati in genere - sottolinea una nota dell’Arma - costituisce una concreta e decisa risposta al crescente allarme sociale suscitato dal consumo di droghe, soprattutto tra giovanissimi”.