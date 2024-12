CERVETERI - I trattori sono ancora lì, al presidio di Torrimpietra. Con loro ci sono ovviamente anche gli agricoltori che dal 5 febbraio scorso stanno protestando contro le politiche comunitarie e italiane che da anni vessano la categoria ormai in crisi profonda. Ma nonostante le difficoltà del momento, la lotta che stanno portando avanti, proprio loro sono i protagonisti di gesti di grande solidarietà. E così, in vista delle festività una rappresentanza degli agricoltori ha voluto donare un sorriso ai bimbi ricoverati al Bambino Gesù di Palidoro. Oltre 400 le uova di Pasqua portate in dono. Ad incontrare il personale ospedaliero è stata una rappresentanza di donne del gruppo di Torrimpietra. Nel pomeriggio di ieri, invece, il comparto è stato nuovamente ricevuto dal primo cittadino etrusco, Elena Gubetti che proprio la scorsa settimana aveva annunciato l'avvio del primo incontro di quello che dovrebbe essere un tavolo permanente degli agricoltori. «Parliamo di uno dei settori più importanti dell'economia italiana - ha detto il sindaco - Abbiamo il dovere di tutelare i nostri agricoltori e i loro prodotti».

