Si è svolto al teatro dell’Unione, il Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, al quale hanno partecipato oltre 400 avvocati provenienti da tutta Italia.

I lavori hanno avuto inizio nel pomeriggio del 1° dicembre e hanno visto la partecipazione degli esponenti delle istituzioni locali e nazionali, tra cui la sindaca del Comune di Viterbo Chiara Frontini, il presidente del Tribunale di Viterbo Francesco Oddi, il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo Massimiliano Siddi, il segretario dell’Unione degli Ordini Forensi del Lazio Narcisa Stoinoiu, il presidente del Consiglio degli Ordine degli Avvocati di Viterbo Caterina Boccolini, il presidente del Cdd di Roma Luca Conti e il professore di Diritto Privato del Corso Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università della Tuscia Maurizio Benincasa.

La Tavola rotonda sulle esigenze di riforma dell’Ordinamento Forense è stata arricchita dagli interventi del presidente Nazionale Aiga Carlo Foglieni, nonché del Consigliere Nazionale Forense e Tesoriere della Scuola Superiore dell’Avvocatura Francesco Pizzuto, del rappresentate Ocf Stefano Brenciaglia, della Presidente di Movimento Forense Elisa Demma, del Presidente dell’Unione delle Camere Civili Antonio de Notaristefani Di Vastogirardi, del Segretario dell’Associazione Nazionale Forense Giampaolo Di Marco, dalla Direttrice Generale AGI Aurora Notarianni, Direttrice Agi. Ha poi concluso l’evento il Presidente di Cassa Forense Valter Militi.

Aiga ha rinnovato la sua governance per il biennio 2023-2025 e la Sezione di Viterbo è stata onorata della nomina di Francesca Romana Graziani tra i componenti della Giunta Nazionale, di Paolo Zampolini quale Coordinatore del Dipartimento Intelligenza artificiale, di Eleonora Pala quale componente del Dipartimento di Giustizia Amministrativa, di Barbara Egidi quale componente del dipartimento Giustizia civile e di Nicole Moretti quale responsabile eventi nel Gabinetto della Presidenza.

«Non posso che dichiararmi soddisfatto per la splendida riuscita di questo evento di spicco nel panorama dell’avvocatura viterbese e nazionale – conclude il presidente della sezione di Viterbo Paolo Zampolini – Aiga è attualmente l’associazione forense maggiormente rappresentativa ed è stato un onore poter accogliere nella nostra città illustri relatori e colleghi da tutta Italia, da cui l’intera sezione ha ricevuto attestazioni di stima e complimenti per l’organizzazione dell’evento e la calorosa accoglienza. Tutto questo è stato possibile e frutto del lavoro di squadra e ringrazio tutti i membri del direttivo e i soci che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento e in particolare, Mara Mencherini, Claudia Caporossi, Francesca Romana Graziani, Angelo Poli, Lorenzo De Rossi, Simone Parrano, Barbara Egidi, Manuela Martinangeli, Eleonora Pala, Edlira Nuri, Nicole Moretti, Marta Proietti Ragonesi, Silvia Ercoli, Alessandra Meconi e Federico Porciani».

