LADISPOLI - «Qui rischiamo gli incidenti ogni giorno, e gli automobilisti ci insultano non sapendo che a sinistra si può svoltare». La pazienza dei tassisti di Ladispoli sta per finire. Da tempo hanno chiesto al comune di provvedere ad installare un cartello stradale che indichi a chi transita di fronte alla stazione ferroviaria di fare attenzione perché in piazzale Roma nessuno può svoltare a sinistra con lo scalo alle spalle, ad eccezione dei taxi. «Nessuno lo sa – commenta una storica tassista – però è anche vero che con una segnaletica opportuna questo disagio possa finire, così come il rischio che ci sia un tamponamento».

