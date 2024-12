TARQUINIA - Lo sport tarquiniese festeggia i suoi talenti. Questa sera alle 20,30, presso l’agriturismo Bagaglia, a Tarquinia, si terrà la cerimonia di premiazione dello Sportivo dell’anno dell’Unione nazionale veterani sportivi, sezione “Liviano e Bonello Bonelli” di Tarquinia. Un’occasione per omaggiare i protagonisti attuali dello sport tarquiniese, i talenti emergenti, le squadre, la forza dell’attività associazionistica locale e la storia di chi, negli anni passati, è stato esempio di dedizione sui campi di gara, portando in alto il nome di Tarquinia. Ospiti della serata, il campione e maglia azzurra di paraciclismo Tiziano Monti; Marco Pizziconi, campione di paracadutismo sportivo Battaglione Tuscania CC; Vincenzo Colamartino, ex campione del mondo stayer; Alfredo Balloni, ex professionista già campione italiano a cronometro e Cordiano Dagnoni, presidente Fci. Nell’occasione saranno nominati anche due ambasciatori dello sport.

