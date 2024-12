CERVETERI - Litiga con la compagna che lo allontana di casa e lui per "ripicca" le "sequestra" il cane. A raccontare il fatto accaduto nei giorni scorsi a Cerveteri, sono state le guardie ecozoofile di Fareambiente.

In pratica l'uomo sarebbe stato allontanato da casa dalla compagna «dopo ripetute minacce e offese nei confronti della donna» che ha così sporto «regolare denuncia ben dettagliata, presso una stazione dell'arma dei carabinieri».

Nei giorni successivi al fatto, l'uomo si sarebbe ripresentato a casa dell'ormai ex compagna «e con una scusa porta via il suo cane per poi non restituirlo. Dalla ricostruzione - raccontano le guardie ambientali - è emerso che l'uomo aveva più volte, verbalmente, aggredito la campagna e minacciato di uccidere il cane».

Così, la vittima ha chiesto aiuto alle zoofile «raccontando del rapporto difficile con il compagno (ingiurie e minacce) e l'ennesima lite, culminata con il "sequestro" del suo amico a quattro zampe. Immediatamente, attraverso il numero unico di emergenza (112) viene attivata la procedura d'urgenza che, grazie all'intervento della Radiomobile dei carabinieri di Civitavecchia e di due nostri agenti di pattuglia, riescono a recuperare il cane che era stato "sequestrato" che viene così restituito alla legittima proprietaria. Ulteriori provvedimenti sono al vaglio dell’autorità giudiziaria. Ricordiamo che FareAmbiente - concludono i volontari - ha stipulato da anni, a livello nazionale, una convenzione di collaborazione con l'arma dei carabinieri».

