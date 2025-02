ALLUMIERE - Tantissimi i complimenti ricevuti dall'ASDC New Dance Evolution Center di Isabella Superchi, che domenica 23 febbraio ha partecipato alla sfilata dei carri allegorici di Carnevale con il tema Oceania: cartone della Disney che ha per protagonista la piccola Vaiana nel suo viaggio - avventura per riportare a Madre Natura Te Fiti, il suo cuore, una piccola pietra verde, che ha il più grande potere magico mai conosciuto: creare la vita. La meta a cui condotto il pubblico la New Dance Evolution Center è stata l'Oceania. Ritmi tribali, colori, divertimento hanno accompagnato tutti alla scoperta di questa isola lontana, con tante piccole Vaiana, nel viaggio-avventura per trasformare la cattiva Madre Natura e riportare la vita, i fiori e i colori sull'isola. Non mancherà, di certo, in questa avventura, il grande MAUI. Totem giganti, hawaiiane e palme danzeranno insieme per festeggiare il ritorno della splendida Madre Natura sull'isola. Ad aprire la sfilata è stato un gruppo tribale che ha introdotto la cattiva Madre Natura. A seguire, tante piccole Vaiana che hanno allegramente danzato su musiche tribali ritmate. In questa avventura non poteva mancare il semi-dio MAUI che accompagna Vaiana nel suo viaggio via mare. L'avventura si è conclusa con il ritorno della bellissima Madre Natura sull'isola, festeggiata da totem, palme giganti e tutti gli abitanti del villaggio, che danzano allegramente.

"Ho scelto questo tema non solo perché le bambine adorano i cartoni Disney, ma soprattutto perché Oceania è ambientato su questa isola lontana caratterizzata da una cultura diversa, con ritmi tribali, personaggi stravaganti che ben si prestavano al nostro numeroso gruppo di danza - spiega la ballerina e coreografa Isabella Superchi - le allieve del primo, secondo e terzo corso hanno interpretato Vaiana, mentre le ragazze più grandi, con i loro costumi tribali, hanno introdotto la Cattiva Madre Natura, privata del suo cuore e avvolta tra le fiamme. In questa avventura, non poteva mancare di certo Maui, il semi-Dio e la bellissima Madre Natura ricoperta di foglie e fiori. Quest' anno anche le mamme delle allieve hanno partecipato, vestite da "hawaiiane", totem giganti e palme di cocco.

Anche le principesse Disney sono cambiate fortunatamente, non cercano più il principe azzurro, ma il coraggio di essere se stesse. Non restano chiuse nel castello in attesa di essere salvate dal loro eroe, ma affrontano mostri e lunghi viaggi per scoprire chi sono veramente. Quello che vogliono è vivere in modo libero secondo il proprio cuore, restando se stesse e diventando ciò che sono".

La professoressa Isabella Superchi prosegue poi: "Ci tengo a ringraziare di cuore, tutti coloro che hanno collaborato e condiviso con noi questo divertente pomeriggio: Davide Della Chiesa (papà di una allieva) per la bellissima zattera e la statua di Vaiana, perfetta in ogni dettaglio, Tiziana Catella per il costume di Madre Natura Cattiva, Eleonora Dionori per l aiuto pittura, Flavio e Giada Franchi, Giorgia De Fazi per aver interpretato i personaggi principali. Un grazie di cuore anche alle allieve della New Dance Evolution Center perché grazie a loro, tutto questo è possibile".