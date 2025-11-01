TARQUINIA - Prosegue l’importante attività di prevenzione dei difetti della vista portata avanti da anni dal Lions club di Tarquinia, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, attraverso il service “Occhio ai Bimbi”, progetto finalizzato alla diagnosi precoce dell’ambliopia, comunemente nota come “occhio pigro” che, se non individuata entro il sesto anno di vita, può causare gravi conseguenze per la vista. Il club della città etrusca ha svolto un nuovo screening presso la scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo statale di Montalto di Castro, grazie alla collaborazione e alla sensibilità dimostrate dalla dirigente scolastica Marianna De Carli. Sono stati visitati 67 bambini dei plessi di Montalto di Castro e Pescia Romana.

In sei casi sono stati riscontrati vizi di refrazione, segnalati alle famiglie attraverso un referto informativo. Lo screening gratuito è stato realizzato grazie alla consolidata collaborazione con il professor Alfonso Carnevalini, socio del Lions Club Viterbo e specialista in oculistica che con grande spirito lionistico si è sempre messo a disposizione del Lions Club Tarquinia. Ad affiancarlo la dottoressa Laura Voccia, anche lei specialista in oculistica. I soci Paola De Pretis, Fabio Fiorelli e Antonio Sili hanno accompagnato e assistito i bambini durante le visite, donando al termine un piccolo gadget ricordo della giornata.

«Credo fermamente in questo importante progetto di prevenzione della vista, che costituisce uno dei temi nazionali sostenuti dal nostro Distretto - dichiara la presidente del Lions Club Tarquinia Roberta Ranucci - Grazie a una squadra di soci ormai collaudata, che ringrazio per l’impegno costante, e alla preziosa collaborazione delle scuole, riusciamo ogni anno ad ampliare il nostro raggio d’azione, coinvolgendo un numero sempre maggiore di bambini. Ringrazio la dirigente scolastica De Carli, per l’entusiasmo con cui ha accolto nuovamente il nostro service, la sindaca Emanuela Socciarelli e la vice sinda Annamaria Fabi, per la loro presenza e il loro interesse dimostrato verso l’iniziativa». «Siamo soddisfatti della grande adesione delle famiglie, in costante crescita – afferma la dottoressa Laura Voccia, referente del progetto per il Lions Club Tarquinia -. È un attestato di attenzione e fiducia nei confronti del nostro progetto di prevenzione. È gratificante sapere che tanti bambini, gratuitamente, possano essere valutati e che i genitori vengano tempestivamente informate qualora emergano problemi visivi. Un sentito ringraziamento va alla dirigente De Carli, alla vicepreside Tiziana Bozzini e alle insegnanti per la loro perfetta organizzazione e calorosa accoglienza, nonché alla sindaca Socciarelli per l’apprezzamento costante verso le attività del Lions Club di Tarquinia».

