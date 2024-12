CIVITAVECCHIA – Nella serata di ieri l’equipaggio della nave ong “Sea-Watch 5” ha salvato 50 persone in difficoltà nel Canale di Sicilia. L’imbarcazione in legno era stata avvistata e segnalata alle autorità dall’aereo da ricognizione di Sea-Watch, Seabird. Le persone soccorse sono a bordo della Sea-Watch 5 e sono in viaggio verso Civitavecchia, il porto assegnato dalle autorità italiane.