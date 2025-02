LADISPOLI – Oggi è il giorno del consiglio comunale e dell’entrata, della massima assise cittadina, di Floriana Gentile. Moglie del deputato Alfredo Antoniozzi, siederà sui banchi della maggioranza al posto di Renzo Marchetti, nominato appena vicesindaco e assessore. Un avvicendamento interno a Fdi. Gentile è risultata la prima dei non eletti nella scorsa tornata amministrativa davanti a Gabriele Lancianese, ex consigliere provinciale. Tra i punti all’ordine del giorno anche l’approvazione della convenzione tra Ladispoli e Manziana per il servizio in forma associata della segreteria comunale.

