TOLFA - Sono stati pubblicati ad Allumiere i primi 6 mesi del calendario per la raccolta rifiuti del 2024: l'amministrazione comunale ricorda ai cittadini che i calendari saranno consegnati in questi giorni nelle abitazioni. Il piano della raccolta prevede delle importanti novità: prima di tutto i cambiamenti riguardano il metallo: questo va conferito insieme alla plastica ogni giovedì. Un'altra novità riguarda la raccolta del vetro per le utenze domestiche che restera invariata il mercoledì ma non più ogni settimana ma ogni 15 giorni a settimane alterne. ©RIPRODUZIONE RISERVATA