TOLFA - Il 26 gennaio si terrà un altro appuntamento con la serie di incontri dal titolo "Il Jazz è Donna" promosso dall'associazione "Tolfa Jazz aps"

L'appuntamento per tutti è alle 9.30 con la passeggiata e le attività sensoriali gratuite dedicate alle donne in rosa, con la psicoterapeuta Barbara Loffari. L'incontro avrà una durata di tre ore e mezza. "In questo incontro invernale cercheremo di seguire il ritmo della natura e rallentare, per prenderci del tempo per noi stesse e connetterci con la natura e la sua accoglienza e ciclicità - spiegano gli organizzatori - respirare meglio, fare movimento fisico consapevole con una passeggiata tra grandi faggi, praticare esercizi di Hatha yoga per diminuire la presenza nel sangue dei livelli di cortisolo e ormoni dello stress, abbassare la frequenza cardiaca, rafforzare le nostre basi e risvegliare le qualità psico-fisiche della resistenza, della calma e del raccoglimento".

Il programma è realizzato grazie al contributo offerto da Susan G. Komen Italia onlus. Il ritrovo sarà presso il parcheggio in via del Faggeto. È necessario portare zaino con la borraccia, il tappetino e occorre indossare abbigliamento comodo a strati.

Sono obbligatorie le scarpe da trekking. Per info e prenotazioni: 389.8384355, info@tolfajazz.com

©RIPRODUZIONE RISERVATA