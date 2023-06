Nel 2016 la giunta comunale ha intestato il giardino all’interno di Porta della Verità a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei focolari e ispiratrice del Movimento politico per l’Unità, dell’associazione Città per la Fraternità e del Dado dell’Amore. Le Acli, a seguito di un bando, realizzarono il Dado Solidale posto nel giardino e successivamente donato al Comune. Tale dado contiene le frasi suggerite a suo tempo dai ragazzi dell’istituto Fantappié: Uguaglianza = amare le differenze; Credi in te stesso e sostieni senza paura chi ha bisogno; La pace deve cominciare da me; cogli al volo l’occasione di aiutare; Un sorriso al giorno toglie il pessimismo di torno. Con il concorso della classe quarta del liceo classico Mariano Buratti e della classe terza della scuola secondaria di primo grado Fantappié sono state composte le nuove frasi che stimoleranno alla salvaguardia del creato. A cura e spese delle Acli verranno realizzati e sostituiti nel dado i relativi pannelli plastificati. Con gli istituti attori è stata concordata la data del 6 giugno alle 11,15 per la “cerimonia” del cambio e un momento di socialità e festa con racconto di esperienze.