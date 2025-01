SANTA MARINELLA - Sono iniziati in questi giorni i lavori che riguarderanno il restyling di alcuni tratti di marciapiedi del territorio comunale. “Si tratta - spiega l’assessore all’arredo urbano Elisa Mei - di un primo intervento, a cui ne seguirà un altro più importante che riguarderà gran parte dell’arredo urbano”.

Il 2025 si apre quindi con una serie di opere che l’amministrazione comunale ha in programma, con l’obiettivo di rendere la città più bella riqualificando l’arredo urbano e gli spazi pubblici. Le vie che sono interessate all'intervento di rifacimento dei marciapiedi sono, via Padre Lorenzo Van Eerenbeemt in zona Capolinaro e via Giunone Lucina a Santa Severa. L’intervento su queste strade è ritenuto urgente e improcrastinabile. Ieri mattina, la ditta incaricata, ha iniziato i lavori in zona Capolinaro, che verrà rimessa completamente a nuovo e in sicurezza. La società Es. Scavis Srl, che si è aggiudicata questi lavori per un totale di 30 mila euro, dovrà occuparsi anche di opere generali di manutenzione e conservazione del patrimonio comunale stradale in generale, compreso l’arredo urbano. Sono infatti previste l’immediata sistemazione di aiuole e l’asfaltatura di alcuni tratti di strada. “Come accennavo – ribadisce la Mei – questa amministrazione ha in programma un piano generale di riqualificazione urbana, che prevede un massiccio intervento su arredo e decoro, al fine di migliorare e rendere fruibili gli spazi pubblici, i parchi e le aree verdi. Con l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati, stiamo preparando un progetto concordato a cui rivolgere le risorse economiche utili per la realizzazione”. “Stiamo eseguendo dei lavori – ha detto il Sindaco - per ridare la giusta immagine a quelle zone e quegli aspetti che erano un po' più trascurati. L’intento è offrire una migliore immagine della città che, grazie a un arredo urbano riqualificato, darà sia ai cittadini sia ai turisti una migliore cartolina di Santa Marinella”.

