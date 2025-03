LADISPOLI – Altri pezzi della “nave di legno” si sono staccati rischiando di colpire i passanti. Sono gli stessi abitanti del lungomare centrale di via Regina Elena, a Ladispoli, a segnalare i pericoli costanti riguardo all’opera che sovrasta la scalinata a fianco al Monumento dei Caduti. Sulle panchine si radunano soprattutto i giovani nelle ore notturne mentre durante il giorno famiglie con i loro bambini. Palazzo Falcone promette degli interventi risolutivi prima che ulteriori rovesci temporaleschi possano incidere ulteriormente sulla stabilità. «A breve presenteremo la richiesta di un milione di euro – annuncia Marco Pierini, assessore ai Lavori pubblici di Ladispoli – per partecipare a un bando regionale della Blue Economy che scade il 30 marzo. Siamo fiduciosi per l’esito che ci porterà ad avviare numerosi interventi di manutenzione sul lungomare centrale, tra cui appunto la barcaccia in legno, ma anche nelle aree laterali della costa. Nel progetto ci sono arredi e nuove piantumazioni».

