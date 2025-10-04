nuova area camper alla marina di montalto

MONTALTO - Continuano i lavori per la riqualificazione della Marina di Montalto di Castro. Sta prendendo forma la nuova area camper, pensata per accogliere turisti e viaggiatori in un contesto curato e sostenibile. «Abbiamo già messo a dimora 12 nuovi alberi e tanti oleandri - spiega l’assessore Marco Fedele - Tutte le piante sono dotate di un sistema di irrigazione a goccia che favorirà l’attecchimento e ci regalerà bellezza e un verde rigoglioso nel tempo con attenzione all’ambiente. Un passo avanti per rendere la Marina sempre più accogliente e vivibile». ©RIPRODUZIONE RISERVATA