CERVETERI - Rosalia e Mario, i due 70enni di Cerveteri, che a maggio sono stati sfrattati dall'abitazione del quartiere Tyrsenia, sono stati collocati in una struttura di Civitavecchia da dove vogliono andare via. La donna, tra l'altro, è malata, e quindi vorrebbe, anche pagando, una casa più adeguata alle sue esigenze. «Non riusciamo a vivere in queste condizioni, ho bisogno di una casa. Dove siamo abbiamo tante difficoltà - ha detto Rosalia-- Le mie condizioni fisiche sono precarie, nello stato in cui sono non riesco ad andare avanti. Mi rivolgo alla sindaca di Cerveteri: siamo disponibili a pagare l'affitto, ci trovino una collocazione idonea alle nostre esigenze. Devo ringraziare il consigliere comunale Paolacci che sin dai primi momenti si è interessato del nostro caso». Del caso dei due anziani si era occupato anche Rai Uno. «Sto facendo di tutto, attraverso i servizi sociali, per avere una risposta e risollevare gli umori di due persone che pur vivendo con una piccola pensione, si sono messi a disposizione per prendere in affitto un appartamento - ha detto il consigliere Gianluca Paolacci- In questo momento abbiamo, tra i tanti problemi, l'Assessorato ai Servizi sociali vacante, pertanto è difficile avere un interlocutore come quando in carica c'era l'assessore Badini: disponibile e risolutiva».

