Non ce l’ha fatta Riccardo Minelli, il 27enne di Nepi, rimasto coinvolto la scorsa settimana in un incidente a Milano. Il giovane si era trasferito nel capoluogo lombardo per lavoro. Nella notte tra giovedì e venerdì stava tornando a casa con la moto dopo una cena con amici e colleghi. In sella alla moto con lui c’era anche una ragazza. Per cause ancora in corso d’accertamento, in prossimità dei binari del tram, la moto ha perso aderenza sulla strada facendo balzare a terra i due ragazzi. Il 27enne nepesino, a seguito della caduta, sarebbe andato a sbattere contro un palo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Il giovane è stato ricoverato in terapia intensiva. Oggi è stata dichiarata la morte cerebrale.

A darne notizia il sindaco di Nepi, Franco Vita. Il giovane era molto conosciuto e stimato nella comunità.

“Purtroppo Riccardo ci ha lasciato - scrive il sindaco sulla sua pagina social. Tutti abbiamo sperato, pregato per lui. La morte di un figlio è un grande dolore per i genitori. Venerdì, alle 15 nella chiesa del Duomo tantissimi nepesini saremo presenti per manifestare la solidarietà nei confronti di questa famiglia così provata. Nell’occasione sarà dichiarato lutto cittadino. A nome mio personale e dell’amministrazione comunale le più sentite condoglianze ai genitori, alla famiglia a Federico presidente del consiglio comunale dei giovani”.

Condoglianze anche dall’Asd Polisportiva Nepi: “Ci stringiamo forte attorno alla famiglia Minelli per la triste scomparsa del caro Riccardo. Sentite condoglianze. La squadra nella prossima gara scenderà in campo con il lutto al braccio”.