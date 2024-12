Non ce l’ha fatta Simonetta Banditelli, la maestra precipita domenica da ponte Clementino. È donna è morta ieri al Gemelli di Roma dove era stata trasportata dopo essere stata recuperata dai Soccorso alpino, gravemente ferita. Per cause ancora in corso d’accertamento la 58enne aveva fatto un volo nel vuoto di 5-6 metri.

La vegetazione aveva attutito l’impatto ma la donna aveva comunque riportato diversi traumi ed escoriazioni multiple.

Domenica mattina, Simonetta Banditelli si era allontanata da casa e non vi aveva fatto rientro. I familiari avevano dato l’allarme e la donna era stata trovata nel pomeriggio sotto ponte Clementino.

Insegnava nella scuola XXV aprile ed era molto conosciuta. Appresa la notizia della morte, il sindaco Luca Giampieri ha espresso cordoglio. «Mi stringo a nome dell’intera cittadinanza - ha detto - al dolore della famiglia e delle persone care, alle quali rivolgo sentite condoglianze. Ciao Simonetta, che la terra ti sia lieve».