CERVETERI – Niente rotatoria, al momento, sulla via Settevene Palo nei pressi della A12. E niente rondò nemmeno all’incrocio tra via Fontana Morella e via Aurelia, uno dei punti più caotici del litorale nord. A dire il vero sono tra le aree più a rischio di Cerveteri, dove si registrano quasi il quotidianamente incidenti e il traffico mette a dura prova la pazienza degli automobilisti e dei pendolari. Mentre per quanto riguarda l’opera sulla Settevene si attende un milione di euro dal Ministero che possa sbloccare il progetto, regna pessimismo invece tra la statale e via Morella, all’ingresso per Cerenova. L’Anas in pratica avrebbe cestinato le richieste dell’amministrazione comunale di realizzare una rotonda per snellire la circolazione per la presenza della caserma militare e di quella dei vigili del fuoco. Ed ecco il piano B, come annunciato nella trasmissione “News and Coffee” dalla sindaca Elena Gubetti. «Quello che possiamo fare noi come comune – evidenzia Gubetti – è realizzare uno svincolo che passi nell’area della cantina sociale in modo da diluire il traffico per chi svolta verso Civitavecchia senza che debba necessariamente attendere il verde del semaforo. Si creerebbe un flusso continuo e un’immissione dolce sull’Aurelia. Non sarebbe la soluzione definitiva ma comunque un primo passo importante. Il progetto è pronto e verrà inserito tra qualche giorno in aula consiliare nel piano triennale delle opere pubbliche che voteremo assieme al bilancio».

Poi la conferma sulla risposta di Anas. «Avevamo avuto dei tavoli di lavoro con gli esperti chiedendo almeno una rotatoria – sostiene il primo cittadino etrusco – ma ci è stato detto dalla società in questione che non ci sono gli spazi minimi di manovra per la presenza delle due caserme. È chiaro che in quel punto ci sono parecchi servizi tra cantina, supermercati e la sesta farmacia comunale, ma con lo svincolo almeno qualcosa si risolverà».

©RIPRODUZIONE RISERVATA