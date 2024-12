CERVETERI - Uffici comunali e sportelli aperti al pubblico chiusi domani anche a Cerveteri a causa dell'interruzione del servizio idrico. Si tornerà alla normalità a partire dal 4 luglio. Per informazioni o emergenze si potrà contattare il numero della Polizia locale 06 9942586. Sul sito istituzionale del Comune sono inoltre disponibili tutte le informazioni relative ai servizi online attivi e i contatti di ogni singolo ufficio. In caso di necessità è disponibile anche il numero dell'ufficio anagrafe (3294104193), dell'ufficio carte di identità (3346159634). Inoltre è a disposizione il numero verde Acea per ogni necessità: 800130335.

©RIPRODUZIONE RISERVATA