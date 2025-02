CERVETERI - Vive a Fregene ma è nato in terra etrusca, a Cerveteri, il protagonista di una sensazionale scoperta nel campo delle neuroscienze. Si tratta di Angelo Accardo.

A lui si deve la scoperta di un modello cerebrale in 3D per studiare i neuroni, capace di ricreare il vero ambiente cerebrale per capire come si sviluppano e strutturano le reti neuronali. Una ricerca che potrebbe rivoluzionare il trattamento di malattie neurologiche come l'Alzheimer, il disturbo dello spettro autistico e il morbo di Parkinson. A condurla, è Angelo Accardo, cittadino originario di Cerveteri, nonché figlio del Consigliere comunale Nicolò Accardo, più volte impegnato in tutta Europa in importanti scoperte e attualmente professore associato presso la Delft University of Technology in Olanda. A complimentarsi con lui il sindaco Elena Gubetti: «Al Professor Angelo Accardo i miei più vivi complimenti per questa straordinaria ricerca effettuata e per i risultati raggiunti su un tema delicato e fondamentale come quello delle neuroscienze. A lui, originario di Cerveteri e già più volte alla ribalta a livello mondiale per i brillanti obiettivi raggiunti i miei complimenti e l’augurio di un futuro ricco di nuove e fondamentali scoperte».

