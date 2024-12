TOLFA - Dedizione quotidiana e riconosciuta professionalità: il lavoro della Coop Taitle Ingegno Multiforme di Tolfa al servizio di un progetto esclusivo. Nel Polo Culturale di Tolfa proseguono gli interventi conservativi finanziati dal Ministero della Cultura sui reperti portati alla luce nel 2022 al Lido, in località Alberoni, di cui è prevista la valorizzazione nel percorso espositivo del futuro Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia, sull’isola del Lazzaretto Vecchio. La settimana scorsa, Cecilia Rossi, funzionaria archeologa di questo Ufficio e RUP dei lavori, si è recata in sopralluogo presso i laboratori di restauro, assieme alla collega Sara Emanuele, restauratrice in servizio presso la Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso e direttore operativo per gli aspetti di restauro del Progetto.

Due reperti in legno e materiale vegetale intrecciato, connessi all’allevamento ittico praticato nel sito a partire dal XVII secolo, sono attualmente in corso di restauro a Roma, nel laboratorio del Consorzio Catalli Pastorelli - Restauratori di Beni Culturali. I poderosi elementi lignei che componevano lo scheletro dell’ipotetica diga foranea medievale sono invece in corso di trattamento da parte del Consorzio Pragma - Conservazione e Restauro di Beni Culturali, in collaborazione con la Cooperativa Taitle-Ingegno Multiforme, ospitati negli spazi del Polo Culturale Tolfa. Le foto illustrano lo stato di avanzamento delle attività conservative e alcuni momenti di condivisione di strategie e risultati.

Le attività di restauro si stanno rivelando utili anche per la conoscenza stessa dei reperti, restituendo informazioni sulle tecniche di fabbricazione, sulla funzione e sulla possibile provenienza della materia prima.

Colpiscono in particolare i segni riconducibili al commercio del legname presenti su alcuni tra gli elementi di base della diga. Lo studio del materiale è attualmente in corso, come tutto il contesto archeologico di provenienza.

